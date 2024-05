Gattuso verso l'Arabia Saudita: avrebbe raggiunto un accordo con l’Al Taawoun

Secondo quanto riportato dalla testata Arab News, Rino Gattuso avrebbe raggiunto un accordo per guidare l’Al Taawoun, squadra dell'Arabia Saudita al momento al quarto posto in classifica in Saudi Pro League a due giornate dal termine del campionato.

LE PAROLE DI VERETOUT

Anche se sembrava esserci una buona intesa con i giocatori, non sono arrivati i risultati sperati. Si potrebbe riassumere così la breve avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Apprezzato dalla squadra e dall'ambiente, il tecnico italiano non è riuscito a trovare le soluzioni per superare la crisi di risultati ed è stato sostituito da Jean-Louis Gasset.

La leggenda del Milan è riuscita comunque a lasciare il segno. Jordan Veretout, in conferenza stampa, ha voluto ringraziarlo per il lavoro svolto in un periodo complicato: "Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere", ha detto l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina.

Veretout è convinto che Gattuso non avrà difficoltà a trovare un altro club: "So che si riprenderà e farà grandi cose": L'OM, nelle ultime sette partite con Gattuso alla guida, aveva ottenuto quattro pareggi e tre sconfitte in tutte le competizioni. Un pessimo andamento, che il nazionale francese ha provato a spiegare: "Oggi abbiamo un nuovo allenatore, che ha tutta la rosa a disposizione. I giocatori che sono partiti per la Coppa d'Africa ci sono mancati e ci sono stati anche molti infortuni. Tutto contro Gattuso".