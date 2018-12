Gattuso:Aiutare Higuain finché nel Milan

Allenatore dei rossoneri: "Montolivo? Gli altri sono più avanti"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Higuain è un giocatore che gioca nel Milan, sta attraversando un momento difficile, finché è qui va aiutato". Dopo il ko a San Siro contro la Fiorentina, l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, non esclude un addio al bomber che, come vuole 'radiomercato', intravede uno scambio con Morata del Chelsea. E Montolivo? "E' un giocatore che ha giocato zero minuti e non ha minutaggio, un giocatore mi deve piacere per metterlo in campo, gli altri sono più avanti se parliamo del fatto che non ha giocato oggi siamo fuoristrada".