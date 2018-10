Gattuso:pressione? Di più a Creta e Pisa

Con Leonardo e Maldini confronto onesto,resto chiacchiere da bar

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 24 OTT - "Pressione? Ne sentivo di più all'Ofi Creta e al Pisa. Di professione faccio l'allenatore, so che quando non arrivano i risultati sono in discussione. Ma da quando alleno il Milan in campionato ho peso 6 partite. Ora si fanno dei nomi, sono legato ai risultati come tutti allenatori". Rino Gattuso non si scompone davanti alle voci secondo cui è in bilico sulla panchina del Milan.