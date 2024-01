Gaudenzi: "Ibra ha sempre giocato per vincere: non si può dubitare di lui"

Il Milan è pronto a scendere in campo nel nuovo anno. Il primo impegno del 2024 sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera alle 21 a San Siro. I rossoneri possono fare bene nella competizione dopo il flop della passata stagione e l'eliminazione di Inter e Napoli. Una vittoria darebbe anche continuità. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Gaudenzi, doppio ex della sfida.

Le sue parole sul ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic: "Se c’è una persona di cui, professionalmente, non si può dubitare è proprio Ibrahimovic. In ogni singolo istante della sua carriera ha sempre giocato per vincere. Se ha scelto di intraprendere questa nuova sfida, sicuramente darà il 100% per essere il numero uno nel suo campo”