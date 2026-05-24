Gaudenzi: "La motivazione del Cagliari è San Siro. Tutti ci tengono a ben figurare"

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Il doppio ex milanista e cagliaritano Gianluca Gaudenzi ha parlato di quali potrebbero essere le motivazioni dei sardi questa sera a San Siro

Non c'è più margine per nessun errore in casa Milan. La squadra rossonera sarà in campo questa sera a San Siro alle ore 20.45 per ospitare il Cagliari in occasione dell'ultima giornata di campionato. Se per il Diavolo la posta in palio è molto elevata con i tre punti che valgono la qualificazione in Champions League, per la formazione sarda invece si tratta della passerella in coda a una stagione in cui è stato centrato l'obiettivo della salvezza nel corso dell'ultimo weekend.

Le parole di Gaudenzi su cosa spingerà il Cagliari a giocarsi le proprie carte questa sera: "La motivazione del Cagliari è San Siro. Tutti ci tengono a ben figurare in uno stadio del genere. E poi ci sarà il pienone: quando si verificano queste condizioni un calciatore è sempre indotto a lasciare l’anima in campo. In più i sardi hanno dalla loro la consapevolezza di aver ottenuto una brillante salvezza, senza mai correre veri e propri rischi di retrocessione. Direi che in questa stagione i rossoblù hanno fatto il loro dovere".