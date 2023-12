Gautieri: "A gennaio mi aspetto un attaccante dal Milan"

vedi letture

“Il Napoli? Sicuramente i giocatori non stanno rendendo come hanno reso l’anno scorso. Stanno giocando al di sotto delle possibilità, gli allenatori in questo momento ci possono fare poco.Il Napoli mi sembra fragile: nei momenti di difficoltà fa fatica a reagire. Mazzarri però è un allenatore valido e saprà risollevare il Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri.

“Chi dovrà fare mercato? Certamente il Napoli, prenderei un centrale forte. L’anno scorso Kim ha fatto la differenza. La Roma ha bisogno di un sostituto di Dybala che a partita in corso ti fa saltare gli equilibri. E mi aspetto un attaccante dal Milan, come dalla Lazio”.