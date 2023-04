Gautieri: "Il ritorno tra Napoli e Milan? Una partita tutta da giocare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Il Napoli l’ha approcciata bene, ha avuto delle palle gol clamorose per passare in vantaggio. Poi il Milan ha capito le difficoltà e si è difeso con ordine per ripartire”. Così a Tuttomercatoweb Carmine Gautieri analizza la partita tra Napoli e Milan giocatasi mercoledì. E al ritorno? “Il Napoli recupererà Osimhen e già parte con un bel vantaggio. Sarà una partita tutta da giocare”.