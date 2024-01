Gavillucci: "Maresca ha avuto l'atteggiamento giusto con Maignan, ha compreso cosa stava subendo"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Mi sono attenuto alle disposizioni Uefa e Fifa esistenti, poi la procedura venne sovvertita e ora l'arbitro non è più l'unico responsabile della sospensione del gioco". Così l'ex arbitro Claudio Gavillucci - ospite di Radio anch'io sport - ha ricordato quanto avvenuto nel 2018, quando fermò un Sampdoria-Napoli per gli insulti razzisti dei doriani, unico precedente in serie A del gesto di Maresca in Udinese-Milan di sabato scorso. Era il 13 maggio 2018, 31' del secondo tempo di un Sampdoria-Napoli durante il quale una minoranza rumorsa della curva doriana non aveva mai smesso di rivogere a giocatori e tifosi avversari insulti di stampo "territoriale", bersagliando soprattutto il difensore franco-senegalese Koulibaly.

Maresca "ha tenuto l'atteggiamento giusto nei confronti di Maignan - ha sottolineato Gavillucci - di comprensione, oltre quanto è chiesto ad un arbitro, per chi deve subire 90 minuti di offese razziste". (ANSA).