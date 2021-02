Gazidis: "Al Milan serve una visione totale e chiara, condivisa da tutti"

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Ivan Gazidis ha parlato così della sua carriera: “E’ differente. Ho vissuto tre carriere. La prima negli Stati Uniti: avevamo l’idea di creare una nuova Lega, ovvero la MLS. Era una grande sfida. Poi ho fatto il direttore tecnico per la lega. In MLS, i giocatori firmano per la lega ed era un ruolo tecnico. Poi sono andato all’Arsenal con Wenger: un grande allenatore ed anche un direttore tecnico oltre ad essere un grande uomo, ma li lavoravo per il ‘fuori campo’. Mi occupavo dello sviluppo della parte commerciale. Adesso al Milan serve visione totale, campo e fuori. Una visione chiara, condivisa da tutti”.