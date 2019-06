Gazidis, faremo Milan di successo

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Per le sue caratteristiche, la sua esperienza e le sue capacità, sono certo che" Zvonimir Boban "contribuirà in modo determinante alla crescita della nostra Area Sportiva e garantirà un valore aggiunto determinante nelle relazioni del nostro Club con le maggiori istituzioni calcistiche". Ne è sicuro l'ad del Milan Ivan Gazidis, "molto emozionato nel dare il bentornato a Zvone nella sua casa, nel nostro Milan". "Insieme a Paolo Maldini ho al mio fianco due manager di indiscussa qualità e competenza, in grado di trasferire la nostra visione e fare le scelte più adeguate per costruire un Milan sempre più competitivo e di successo", ha dichiarato l'ad rossonero nei comunicati con cui sono stati ufficializzati il nuovo Chief Football Officer e il nuovo direttore tecnico.