Gazidis: "Moncada capo scout di livello mondiale con team di osservatori esperti"

vedi letture

L’ex amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato un'intervista al canale Youtube di “Business of Sport”, come riportato da Calcio e Finanza.

Qual è stato il suo percorso?

“Il primo pensiero è stato quello di abbassare il monte ingaggi, perché non potevamo permetterci di perdere tutti quei soldi, al contempo però dovevamo anche migliorare il rendimento in campo, quella era la vera sfida. Abbiamo assunto Moncada, un capo scout di livello mondiale, e un team di osservatori esperti, unendo queste due cose abbiamo ottenuto subito risultati eccellenti. Dopodiché abbiamo individuato Paolo Maldini come direttore sportivo, mi ha subito impressionato. Paolo non solo ha portato il suo carisma, ma è stato in grado di creare dei veri e propri rapporti padre-figlio con i giocatori più giovani. Paolo è stato bravissimo”.