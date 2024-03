Gazidis nominato presidente della Kilmer Sports Ventures

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Kilmer Sports Ventures ha annunciato la nomina di Ivan Gazidis a presidente, con effetto immediato. Kilmer Sports Ventures è una nuova divisione del Kilmer Group e si concentrerà sulle opportunità di investimento nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. Gazidis entra in Kilmer Sports Ventures dopo trent'anni di attività come dirigente d'azienda e leader nel mondo del calcio e dello sport. Più di recente - si legge in una nota - è stato amministratore delegato del Milan, dove ha guidato una straordinaria svolta del club calcistico sia dentro che fuori dal campo, portandolo dall'orlo del fallimento al primo scudetto in 11 anni e riportandolo alla redditività e alla sicurezza finanziaria in soli quattro anni. "Sono lieto di entrare a far parte di Kilmer Sports Ventures e non vedo l'ora di costruire questa nuova organizzazione con Larry Tanenbaum", le parole di Gazidis.

"Larry Tanenbaum è uno dei leader più importanti e influenti nel mondo dello sport e sono onorato ed entusiasta di lavorare con lui". "Siamo lieti di dare il benvenuto a Ivan Gazidis in Kilmer Sports Ventures", ha dichiarato Larry Tanenbaum. "Ha avuto un ruolo così influente nello sviluppo del calcio a livello internazionale e so che la sua impareggiabile esperienza e la sua comprovata leadership saranno preziose". Kilmer Sports Ventures è di proprietà di Larry Tanenbaum, presidente e amministratore delegato di Kilmer Group e presidente di Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), la società madre delle squadre sportive canadesi, tra cui i Toronto Maple Leafs della National Hockey League, i Toronto Raptors della National Basketball Association, il Toronto FC della Major League Soccer e i Toronto Argonauts della Canadian Football League. (ANSA).