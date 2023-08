Gazidis: "San Siro con aree pericolose. I bagni è meglio evitarli"

Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale YouTube di Business of Sport, parlando anche della questione San Siro, oggetto di molte discussioni negli ultimi tempi: "C’erano pochi sponsor esteri, due terzi degli sponsor erano italiani e avevamo uno stadio che nonostante fosse bello e storico era in condizioni non eccellenti".

Gazidis dunque in qualche modo conferma la necessità di un impianto nuovo per Inter e Milan, descrivendo anche una situazione un po' preoccupante: "C'erano delle aree che per quanto pericolose erano e sono tutt’oggi chiuse al pubblico. Gli accessi per i disabili sono pochi e i bagni è meglio evitarli, specialmente se sei una donna".