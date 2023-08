Gazidis: "Scudetto momento più bello. Le immagini della festa in città non riescono a descrivere cosa è stato realmente. Indimenticabile"

L’ex amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato un'intervista al canale Youtube di “Business of Sport”, come riportato da Calcio e Finanza.

Il momento più bello?

“Il momento sportivo più iconico in cui sono stato coinvolto per me rimane lo Scudetto vinto con il Milan. La immagini della festa nelle strade della città non riescono a descrivere cosa è stato realmente. Tutta Milano è stata chiusa, e non potevamo muoverci con il pullman. Cinque ore per fare poco più di un chilometro, e abbiamo concluso in Piazza del Duomo, in centro. Chiunque sia stato lì quella giornata non la dimenticherà mai per il resto della propria vita”.