Gazidis su Maldini: "Ha impregnato con i valori del Milan l'ambiente che abbiamo creato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano britannico The Guardian. Tra le tante dichiarazioni rilasciate anche la spiegazione del progetto Milan, con un elogio speciale a Paolo Maldini: "La nostra nuova visione era quella di trovare giocatori che non fossero grandi nomi. Abbiamo ingaggiato giocatori provenienti da squadre retrocesse. Abbiamo ingaggiato giocatori che erano stati abbandonati o che non avevano un percorso di sviluppo. Li abbiamo individuati utilizzando moderne analisi e moderni metodi di scouting e poi abbiamo creato un ambiente in cui Paolo Maldini li ha impregnati dei valori del Milan. Questa combinazione ha reso il progetto vincente, così come il fatto che abbiamo avuto il coraggio delle nostre convinzioni ad ogni passo".