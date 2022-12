Gazzetta: "Adli testa giusta ma ora è al bivio. Thiaw cresce, Dest rilanciato"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così questa mattina: "Adli testa giusta ma ora è al bivio. Thiaw cresce, Dest rilanciato". Il giovane francese si è messo in mostra nell'amichevole contro il Lumezzane, ma deve ancora decidere se restare in rossonero e giocarsi le sue carte oppure se andare in prestito per sei mesi per accumulare minuti ed esperienza. A reclamare più spazio rispetto alla prima parte di stagione ci sono anche Thiaw, Vranckx e Dest, quest'ultimo reduce da un buon Mondiale con gli Stati Uniti.