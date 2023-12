Gazzetta: "Agente Ibra. Zlatan in missione: torna per dare la scossa al Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Agente Ibra. Zlatan in missione: torna per dare la scossa al Milan". Lo svedese è stato voluto fortemente da Gerry Cardinale che lo ha ingaggiato con un doppio ruolo: RedBird lo ha nominato partner operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori sport, media e intrattenimento e Senior Advisor della proprietà e del Senior Management del Milan.

Il Milan di Stefano Pioli non sta attraversando un periodo semplice e domani sera potrebbe dire addio non solo alla Champions Leaghe, ma all'Europa in generale. C'era bisogno di dare una scossa a tutto l'ambiente in vista della gara contro il Newcastle e così la proprietà milanista ha deciso di annunciare ufficialmente il ritorno a casa di Zlatan Ibrahimovic.