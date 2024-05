Gazzetta - Almeno un rinforzo per reparto, parte la rivoluzione Milan. Attesa per il nuovo tecnico

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulle strategie di calciomercato del Milan in vista della prossima stagione, una nuova annata che partirà senza Stefano Pioli alla guida. La società rossonera dovrà ripartire soprattutto da un nuovo centravanti titolare e in questo senso l'obiettivo numero uno per sostituire Olivier Giroud è Benjamin Sesko, centravanti sloveno del RB Lipsia.

In difesa, oltre a un centrale, arriverà anche un nuovo terzino destro (Emerson Royal del Tottenham è l'obiettivo numero uno, valutazione iniziale trenta milioni di euro). Mentre a sinistra tutto dipenderà dall'eventuale uscita di Theo Hernandez, laterale francese corteggiato dal Bayern Monaco con cui non c'è intesa per il rinnovo del contratto.

Ci sarà infine necessità di acquistare un centrocampista con attitudini difensive. In questo ruolo il primo obiettivo della lista è Youssouf Fofana, 25 anni, leader del centrocampo del Monaco. Ha una valutazione che supera i 25 milioni di euro e il Milan dovrà capire che percentuale del budget potrà, e vorrà, destinare al reparto. Fofana è una garanzia: da anni regge la linea di mezzo del Monaco, quest’anno aggiungendo tre gol e quattro assist.

In tutto questo, il Milan che ormai non ha più nulla da chiedere a questo finale di stagione deve annunciare il nome dell'erede di Stefano Pioli: ancora due partite e poi la società cambierà guida tecnica.