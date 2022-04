Gazzetta: "Blitz a San Siro e passione, il Milan a ritmo di Singer Jr"

MilanNews.it

L'edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Gordon Singer, figlio di Paul il numero uno del Fondo Elliott. "Blitz a San Siro e passione, il Milan a ritmo di Singer Jr" recita la rosea. Un leader che viene definito silezioso - poche le dichiarazioni - ma sempre in contatto con la dirigenza rossonera. Quando ha potuto non ha fatto mancare la sua presenza allo stadio, soprattutto nelle trasferte europee in terra inglese.