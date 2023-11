Gazzetta - C'è un Milan con e senza Loftus-Cheek: la media gol passa da 2 a 0,8

C'è Milan con e senza Loftus-Cheek. A dirlo sono i numeri: senza l'ex Chelsea i rossoneri sono completamente un'altra squadra. Basti pensare che, come scrive la Gazzetta dello Sport, la media punti scende da 2,4 a 1,3. Calano drasticamente anche i gol a partita, che passando da una media di 2 a una di 0,8, perdendo anche il 19% dei tiri verso lo specchio della porta avversaria. "Facile concludere che Loftus sia il moltiplicatore della fase offensiva: porta impatto fisico, soluzioni aree, assist. Segna poco ma non si può avere tutto dalla vita", scrive la rosea.

Sabato sera Ruben Loftus-Cheek è tornato in campo dopo che aveva saltato la trasferta contro il Lecce, prima della sosta. Un calvario per il centrocampista inglese cominciato a fine settembre quando si è infortunato nel corso della gara contro la Lazio: l'ex Chelsea era tornato per uno spezzone contro l'Udinese ed era stato il migliore in campo al cospetto del Psg a San Siro, prima di avere nuovi problemi. Il suo recupero, specialmente in vista dell'impegno di martedì contro il Dortmund è fondamentale..