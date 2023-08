Gazzetta - Chukwueze e Okafor, due cambi pronti per Pioli per tenere i ritmi alti

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Chukwueze e Okafor partiranno inizialmente dalla panchina per la gara contro il Torino. I due rossonero, tuttavia, sono pronti a subentrare a partita in corso così da accerchiare i granata a tenere alto il ritmo anche senza Leao e Pulisic.