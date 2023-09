Gazzetta - Contro il Newcastle cambio in mediana? Idea Pobega al posto di Reijnders

La partita con il Newcastle si avvicina, domani alle 18.45 il Milan scenderà in campo per il suo primo test in Champions League che, vista la durezza del girone e il risultato nel derby, assume connotati ancor più rilevanti. Secondo la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli potrebbe proporre un cambio nella formazione titolare sulla linea mediana: potrebbe esserci l'idea di far partire Tommaso Pobega dal primo minuto al posto di Tijjani Reijnders. Ma al momento, appunto, sembra più un'ipotesi astratta che qualcosa di concreto.