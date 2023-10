Gazzetta: "Da Jovic a Musah: il Milan è senza piano B. Mirante eccezione"

"Da Jovic a Musah: il Milan è senza piano B. Mirante eccezione" scrive La Gazzetta dello Sport. Sei dei dieci giocatori del Milan al 41', dopo il rosso a Thiaw, erano sostituti dei titolarissimi. O riserva della riserva, come Mirante. Poi Kalulu e Florenzi per Thiaw e Theo, Musah e Adli per Loftus-Cheek e Krunic.

Pioli ci ha provato nella ripresa inserendo anche Jovic e Romero ma il guizzo non è arrivato. "Il Milan B, quello delle riserve di lusso, stavolta non va. Vero che le scelte di Pioli erano limitate da una lunga serie di infortuni, ma dalla panchina lunga non è uscito un cambio a sorpresa", scrive il quotidiano. Mirante è l'eccezione che ha confermato la regola.