Gazzetta: "De Ketelaere timido. Il Milan che cosa deve fare per lanciarlo?"

© foto di © DANIELE MASCOLO

"De Ketelaere timido. Il Milan che cosa deve fare per lanciarlo?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alle difficoltà del giovane belga che sta faticando parecchio ad entrare meccanismi del Diavolo. Secondo la Rosea, i rossoneri devono fare solo una cosa, vale a dire avere pazienza e fiducia, un po' com'è successo per esempio anche con Sandro Tonali.