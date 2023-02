Gazzetta - De Ketelaere via in estate? Improbabile. Il Milan insisterà

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport ha proposto questa mattina un articolato approfondimento su Charles De Ketelaere e su quello che è il suo futuro in questa stagione ma non solo. La rosea si è chiesta se il belga possa essere ceduto in prestito o a titolo definitivo quest'estate: la risposta è negativa. Questa è infatti un'eventualità totalmente improbabile perchè un potenziale acquirente dovrebbe offrire una cifra simile a quella che i rossoneri hanno sborsato l'estate scorsa. Inoltre il Milan ha ancora molta fiducia nel giocatore per il quale, appunto, ha fatto un investimento molto importante e spera che possa salire di colpi.