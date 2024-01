Gazzetta: "E' un Pioli sconsolato: 'Milan, quanti errori e non solo sui rigori. In difesa troppo molli'"

"E' un Pioli sconsolato: 'Milan, quanti errori e non solo sui rigori. In difesa troppo molli'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta tutta la delusione di Stefano Pioli per il 2-2 di ieri sera contro il Bologna. I rossoneri hanno commesso troppi errori, oltre ad aver fallito due calci di rigore con Giroud e Theo Hernandez: "Giroud e Theo sono ottimi rigoristi, ma questa non era la loro serata migliore. Comunque eravamo riusciti a ribaltare il risultato, se la gara fosse finita 2-1 la valuteremmo in modo diverso" il commento del tecnico rossonero.

Pioli si è poi soffermato sulla fase difensiva del Milan: "Andiamo via con rammarico. Un peccato perché la prestazione l’abbiamo fatta. Ci deve insegnare che non puoi mollare l’attenzione in fase difensiva come nell’ultima azione del rigore. Non c’entrano fortuna o sfortuna, ma dopo esserci riportati in vantaggio non dovevamo concedere al Bologna l’occasione del rigore. Non eravamo in superiorità numerica, di più: siamo dieci giocatori dentro l’area e non aiutiamo Theo in raddoppio, non leggiamo bene l’inserimento".