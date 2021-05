Gazzetta - Fiorentina, la valutazione di Vlahovic ora è di 80 milioni

Dusan Vlahovic negli ultimi mesi è passato da giovane di talento ma ancora acerbo e dunque potenzialmente da dare in prestito per trovare continuità a essere una delle punte più in vista dell'intero panorama europeo. Ha 21 anni e in campionato ha segnato proprio 21 reti, record che ha fatto schizzare il prezzo fino a 80 milioni di euro, secondo La Gazzetta dello Sport. Il Milan lo segue con interesse perché gradirebbe fare un investimento valido per oggi e per domani, ma allo stesso tempo i viola hanno tutta l'intenzione di trattenerlo.