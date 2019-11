Gazzetta - Formazione Milan: avanti con il 4-3-3

La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione del Milan che scenderà in campo contro la Juventus. Rossoneri in campo con il 4-3-3, con Andrea Conti preferito a Calabria. Duarte e Romagnoli saranno i due centrali di difesa, Theo Hernandez il terzino sinistro. In mezzo al campo, conferma per il trio Krunic-Bennacer-Paquetà, mentre il tridente offensivo sarà composto da Calhanoglu, Piatek e Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu