Gazzetta - Futuro Ibra, se ne riparlerà a fine stagione: quando tornerà in Italia incontrerà Gazidis

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che per l'eventuale rinnovo se ne parlerà solo a fine stagione. Per ora lo svedese non ha ricevuto nessuna proposta di prolungamento, ma quando tornerà in Italia incontrerà l'ad Ivan Gazidis per un primo confronto sul suo futuro.