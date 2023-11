Gazzetta - Gerry Cardinale sarà a Milano per Milan-PSG. Possibile un nuovo incontro con Ibrahimovic?

Gerry Cardinale è atteso a San Siro martedì prossimo per il match di Champions League del suo Milan contro il PSG. La presenza a Milano del numero uno di RedBird potrebbe essere il preludio per un nuovo incontro tra il manager americano e Zlatan Ibrahimovic dopo i summit di metà settembre. Cardinale e tutto il Milan sono al lavoro da tempo per riportare in rossonero lo svedese, stavolta con un ruolo da dirigente. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.