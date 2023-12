Gazzetta: "Giroud fermo da agosto, Leao da settembre. Milan, che fatica in casa"

"Giroud fermo da agosto, Leao da settembre. Milan, che fatica in casa": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che i due attaccanti non segnano da mesi a San Siro in campionato. L'ultima rete casalinga in Serie A del portoghese risale allo scorso 23 settembre contro il Verona, mentre il francese è a secco addirittura dal 26 agosto, quando segnò una doppietta contro il Torino nell'esordio stagionale del Diavolo a San Siro.

Leao e Giroud saranno titolari domani sera contro il Sassuolo e sperano di sbloccarsi finalmente in casa. Il Milan ha bisogno dei loro gol, così come Stefano Pioli che si gioca la panchina contro i neroverdi. Senza una vittoria il tecnico è a forte rischio esonero, dunque si augura di ricevere una mano importante dai suoi due goleador.