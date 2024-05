Gazzetta: "Gli azzardi del Diavolo. Da Sacchi a Capello: il Milan in panchina scommette e vince. Ora tocca a Fonseca"

"Gli azzardi del Diavolo. Da Sacchi a Capello: il Milan in panchina scommette e vince. Ora tocca a Fonseca": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando delle scelte che il Milan ha spesso fatto per la panchina. C'è grande delusione tra i tifosi per la decisione del club di via Aldo Rossi di prendere Paulo Fonseca, ma questo scetticismo verso il portoghese ricorda gli esordi di tanti ex tecnici milanisti che poi però hanno avuto successo come Rocco, Sacchi, Capello, Zaccheroni, Allegri e Pioli.

Per l'ufficialità dell'arrivo sulla panchina rossonera di Fonseca servirà ancora qualche giorno, ma ormai il Milan ha fatto la sua scelta nonostante l'insoddisfazione dei tifosi che per il post-Pioli avrebbero preferito altri profili (uno su tutti, Antonio Conte).