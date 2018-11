Gazzetta: "Gullit, Shevchenko e Balotelli. Quei flop dei milanisti di ritorno"

"Gullit, Shevchenko e Balotelli. Quei flop dei milanisti di ritorno": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Come spiega la Rosea, in tanti hanno fatto marcia indietro, ma la seconda esperienza è stata spesso meno gloriosa della prima. Le delusioni più grandi sono stati Gullit, Shevchenko e Balotelli, mentre andò un po’ meglio a Kakà.