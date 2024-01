Gazzetta: "I cambi vincenti: Jovic&Okafor, partita rovesciata con 10' di gloria"

"I cambi vincenti: Jovic&Okafor, partita rovesciata con 10' di gloria": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri nella vittoria del Milan in casa dell'Udinese sono stati decisivi i cambi di Stefano Pioli, in particolare gli ingressi in campo di Luka Jovic e Noah Okafor. Il serbo ha segnato la rete del 2-2, mentre nel recupero è arrivato il gol dello svizzero che ha regalato tre punti d'oro al Diavolo.

Questo il tabellino di Udinese-Milan di Serie A:

UDINESE-MILAN 2-3

Marcatori: 31' Loftus Cheek, 41' Samardzic, 61' Thauvin, 83' Jovic, 92' Okafor

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Joao Ferreira, Perez, Kristensen, Ebosele (dal 59' Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (dal 58' Payero), Kamara( dall'83' Zarraga), Pereyra (dal 45' Thauvin), Lucca (dal 75' Success).

A disp: Padelli, Silvestri, Giannetti, Kabasele, Masina, Tikvić, Zemura; Camara, Brenner.

All: Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria (dal 75' Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez, Adli, Reijnders (dal 67' Okafor), Pulisic (dal 75' Jovic), Loftus-Cheek, Leao (dal 90' Musah), Giroud.

A disp: Sportiello, Simic, Traorè, Zeroli, Jimenez, Mirante, Romero, Terracciano.

All: Pioli

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: 45' Kamara, 51' Ebosele, 55' Thauvin, 65' Wallace, 70' Lucca, 77' Joao Ferreira, 87' Hernandez.

Recupero: 6' 1 T, 6' 2T