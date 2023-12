Gazzetta: "I rimpianti e il rilancio. Pioli: 'Fa male uscire. Ma ora proveremo a vincere la coppa'"

"I rimpianti e il rilancio. Pioli: 'Fa male uscire. Ma ora proveremo a vincere la coppa'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di ieri nel post-partita di Stefano Pioli, apparso molto deluso dall'eliminazione del suo Milan dalla Champions League: "La partita d’andata col Newcastle dovevamo vincerla per come abbiamo giocato. Non esserci riusciti… Ci dispiace tanto. Tenevamo tanto alla Champions.

L’Europa League è una competizione importante, il Milan non l’ha mai vinta. È una serata dolceamara. Dolce perché il Milan non vinceva in Inghilterra dal 2005, abbiamo lottato e ci abbiamo creduto. Soddisfazione per la vittoria sicuramente ma un po’ di rammarico e un po’ di delusione per essere usciti dalla Champions c’è”.