Gazzetta: "Ibra esulta dagli USA. Per i quarti di Coppa tra una settimana il ritorno a San Siro?"

"Ibra esulta dagli USA. Per i quarti di Coppa tra una settimana il ritorno a San Siro?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta che Zlatan Ibrahimovic si trova ancora negli Stati Uniti dove ieri ha comunque visto la vittoria del Milan contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia. Con questo successo, i rossoneri hanno strappato il pass per i quarti in programma settimana prossima contro una tra Atalanta e Sassuolo.

E chissà che proprio per quella sfida non ci sia il ritorno a San Siro dello svedese nel nuovo ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan. Al momento non ci sono certezze, come come non si sa ancora se Ibra sarà presente domenica a Empoli per la sfida di campionato contro i toscani. L'unica certezza è che dopodomani rientrerà a Milano dopo i giorni di vacanza a Miami.