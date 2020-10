Gazzetta: "Il calcio chiede aiuto, rischio default. Perdite da 600 milioni"

"Il calcio chiede aiuto, rischio default. Perdite da 600 milioni", così titola stamane La Gazzetta dello Sport in taglio alto di prima pagina. Il calcio chiede aiuto, ponendo la richiesta al Governo in maniera drammatica: "Siamo a rischio default". Due le lettere inviate a Lega A e FIGC, in cui si chiedono aiuti anche viste le prospettive: si calcola che da marzo a fine stagione il calcio potrebbe perdere circa 600 milioni solo da pubblico e mancati ricavi dalle sponsorizzazioni. La richiesta dunque prevede adeguate forme di ristoro o almeno sospensione dei versamenti fino a fine emergenza.