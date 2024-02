Gazzetta - Il Financial Times scrive: "Cardinale assume Scaroni in RedBird"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina che il Financial Times ha scritto nelle scorse ore che "Gerry Cardinale ha recentemente assunto Paolo Scaroni in RedBird come responsabile del business internazionale". Questa notizia è inserita in un articolo che il noto quotidiano americano ha dedicato al numero uno di RedBird e alla sue numero attività. Scaroni non lascerà ovviamente il suo ruolo di presidente all'interno del club di via Aldo Rossi.

Nel Milan, si occupa in particolare del progetto del nuovo stadio. Questo le sue parole nei giorni scorsi sul tema: "San Siro con ipotesi ristrutturazione o San Donato? Noi stiamo andando dritti sull’ipotesi San Donato. Tutto il resto è un’eccezione. Abbiamo appena speso 40 milioni di terreni a San Donato, questo mi pare che sia la miglior prova che vogliamo andare avanti su San Donato. Se ci arriva una nuova proposta la prendiamo in considerazione. La lettera di Webuild non mi sembra una risposta al mio quesito, mi sembra più un 'fateci studiare, magari forse ve la daremo' ecco”.