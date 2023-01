Gazzetta - Il mercato del Milan rimane chiuso, Pioli lavora sulle motivazioni

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport facendo oggi il punto sul momento nero che sta attraversando il Milan in questo inizio di 2023, ha specificato che i rossoneri non sarebbero comunque intenzionati a rivedere le proprie strategie per il mercato invernale: non arriveranno colpi dunque in questa sessione. Pioli lavorerà sulle motivazioni e sul ricreare quello spirito che era il vero punto di forza del gruppo rossonero fino a qualche mese fa. Oggi il Milan ha avuto il secondo dei due giorni di riposo e da domani sarà al lavoro per la partita di martedì con la Lazio.