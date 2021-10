Gazzetta - Il Milan e i rinnovi: difficile Kessie, offerta al ribasso per Romagnoli

In casa Milan oltre che a guardare sempre con maggiore interesse gli sviluppi del campionato, tengono banco le questioni riguardanti i rinnovi di Franck Kessie e Alessio Romagnoli. I colleghi della Gazzetta dello Sport hanno scritto che il Milan ci sta provando a trattenere entrambi i giocatori ma per l’ivoriano prevale il pessimismo. Per quanto riguarda il capitano invece, il club ha formulato una proposta al ribasso rispetto agli attuali 5,5 milioni percepiti dal giocatore. L’obiettivo a monte del club è quello che contenere le spese per gli ingaggi dei calciatori. Ricordiamo che sia Kessie che Romagnoli hanno il contratto in scadenza con il Milan a giugno 2022.