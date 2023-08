Gazzetta - Il Milan osserva Dominguez del Bologna per il centrocampo

Mentre si oppone alle offensive turche per Rade Krunic, il Milan lavora comunque al piano B: una pista porta a Dominguez del Bologna, dove l'argentino detta legge da tre anni nel centrocampo rossoblu. Il classe '98 èn il profilo ideale per i rossoneri, viste le caratteristiche da mediano che ha in mentre Pioli e anche una buona esperienza in campionato.