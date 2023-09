Gazzetta: "Il Milan possente e l'Inter velenosa: sarà un gran derby"

"Il Milan possente e l'Inter velenosa: sarà un gran derby": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match tra nerazzurri e rossoneri in programma dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Pioli ha dimostrato grande fisicità e corsa, mentre quella di Inzaghi aspetta l'avversario e poi lo colpisce in ripartenza.