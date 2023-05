Gazzetta - Il Milan si gioca tutto: senza quarto posto a rischio anche Pioli, Massara e Maldini

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan si gioca tutto in queste ultime quattro partite. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul difficile momento della squadra rossonera, domani in campo contro l'Inter per le semifinali di Champions League. Dopo l'ultima sconfitta a La Spezia i rossoneri hanno perso ulteriore terreno dal quarto posto e se la Giustizia Sportiva può ridisegnare la classifica prossima settimana facendo retrocedere alla Juve, occhio comunque a chi è alle spalle, con la Roma di Mourinho a -2 e l'Atalanta a -3.

La stagione è ancora da tutto o nulla. Ma domani servirà una vera e propria impresa per ribaltare lo 0-2 dell'andata. Il Milan è oggi aperto a qualsiasi scenario, ma nel caso in cui non dovesse concludere il campionato tra le prime quattro tutti sarebbero in discussione. Compresi Pioli, Massara e Maldini.