Gazzetta: "Il ruggito di Leao: 'Il gol mi mancava. Milan, possiamo arrivare in alto"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il ruggito di Leao: 'Il gol mi mancava. Milan, possiamo arrivare in alto". Il portoghese è tornato al gol ieri sera in Europa League contro il Rennes dopo un mese dall'ultima rete segnata all'Atalanta in Coppa Italia. "Segnare mi mancava, sì – ha ammesso Leao a Sky -, il gol è importante per la fiducia. Anche se stavo facendo bene lo stesso, con gli assist: il calcio è uno sport collettivo. Essere tornato a fare gol in Europa è bello, ma anche il campionato è importante. E i tifosi mi hanno sempre aiutato, mi hanno sostenuto e dato sempre anche quando vivevo momenti meno buoni. Ringrazio loro e anche i miei compagni e la mia famiglia".

Leao crede nel suo Milan: "Mancano ancora tante partite. Lo scudetto è difficile ma non impossibile. Dobbiamo sempre essere concentrati dal primo all’ultimo minuto, perché siamo forti e stiamo facendo bene. Abbiamo battuto un avversario forte, possiamo arrivare in alto".