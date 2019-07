Gazzetta - Infortunio Hernandez: ieri in stampelle, previsti nuovi esami in Italia

Il migliore in campo nelle prime due amichevoli estive del Milan contro Novara e Bayern Monaco è stato Theo Hernandez, il quale si è però infortunato alla caviglia destra durante il match contro i tedeschi a Kansas City. Gli esami radiologici hanno escluso fratture, ma, come riporta gazzetta.it, sono previste nuove verifiche non appena la squadra rientrerà in Italia. I tempi non saranno purtroppo brevissimi visto che ieri il francese si spostava con le stampelle e aveva una vistosa fasciatura che andava fin sotto il ginocchio e che dovrebbe essere tolta nelle prossime ore.