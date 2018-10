Gazzetta - Inter-Milan dei like: Diavolo più social, ma Icardi vince la sfida dei follower

In attesa di conoscere il risultato del campo, il derby dei social si gioca ogni giorno. Numeri alla mano, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan resta davanti ai cugini, e di tanto: i rossoneri sono l'undicesimo club al mondo per follower tra Facebook, Instagram e Twitter, con una quota totale di 36 milioni; Inter diciassettesimo, con una fan-base di 17 milioni sui propri social. Attenzione però al discorso singoli, qui c'è un successo nerazzurro: Icardi stacca la concorrenza di tutti i giocatori in campo nel derby, con un totale di 3.9 milioni di follower. Fermo, tra virgoletto, a 3 milioni Higuain ed 1.9 Çalhanoglu, in vantaggio di circa 200mila fan in più rispetto agli 1.7 di Radja Nainggolan.