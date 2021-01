Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, i giocatori della Juventus, in seguito alla positività al Coronavirus di Alex Sandro, saranno sottoposti a nuovo tampone. Inoltre, scrive la Rosea, la squadra entrerà in bolla, come vuole il protocollo, e questo consentirà ai bianconeri di proseguire gli allenamenti e di disputare le partite.