Gazzetta: "Krunic e altri dieci. Pioli non rinuncia a Rade"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Krunic e altri dieci. Pioli non rinuncia a Rade". Il bosniaco è un titolarissimo del nuovo Milan, non è un vero e proprio play davanti alla difesa, ma in quella posizione deve dare soprattutto equilibrio al Diavolo. In estate le critiche non sono mancate, ma le prime uscite stagioni le hanno cancellate. E Stefano Pioli continua a puntare fortemente su di lui, tanto da aver bloccato la sua possibile partenza in estate per la Turchia.