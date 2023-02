Gazzetta - La firma di Giroud potrebbe arrivare anche oggi

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport parla questa mattina delle trattative per il rinnovo di Olivier Giroud che sarebbero agli sgoccioli e si starebbero per concludere in maniera assolutamente positiva. Per la rosea la firma nero su bianco potrebbe essere messa anche nella giornata di oggi, dopo l'allenamento mattutino e la conferenza stampa di Pioli attesa nel primo pomeriggio.