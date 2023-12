Gazzetta - La frase di Pioli dopo Salerno non apprezzata dalla proprietà

Stefano Pioli siede sul banco degli imputati. Il pareggio dal sapore di sconfitta maturato a Salerno ha portato a questa conseguenza che sembrava, nelle ultime settimane, solo questione di tempo. L'allenatore è da tempo finito nel mirino dei tifosi che già da mesi gli contestano non solo le scelte in campo ma anche le dichiarazioni extra campo nelle conferenze o nelle interviste.

Dopo Salerno, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un'indisposizione anche da parte della società che, nello specifico, non avrebbe gradito una frase di Pioli in conferenza stampa. Queste la dichiarazione incriminata: "Sono preoccupato anche perché dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e la magia". Parole, che per il club, sono risultate quasi come un alzare bandiera bianca di fronte ai mille imprevisti a cui Pioli stesso pare non trovare soluzione.